В Калуге суд признал незаконной платную парковку на Правом берегу

Жители улицы 65 лет Победы на Правом берегу в Калуге уже несколько лет жаловались на огороженную территорию и платную парковку в районе домов №41-45. Ситуацию в 2017 году комментировал тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Теперь, похоже, там произойдут изменения. О решении суда на днях рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Проверкой установлено, что застройщик, осуществляющий строительство группы многоквартирных домов, незаконно оформил право собственности на земельный участок, на котором частично находились многоквартирные жилые дома, дворовые проезды и проходы, места для хранения автомобилей, относящиеся к землям общего пользования, - отмечают в прокуратуре. - Указанный факт нарушил права собственников жилых помещений домов и неопределенного круга лиц на пользование объектами инфраструктуры.

Прокуратура Калуги направила в суд исковое заявление о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными и возврате земель в ведение и распоряжение городской управы.

Калужский районный суд удовлетворил заявленные требования прокуратуры. А судебная коллегия по гражданским делам Калужского областного суда отклонила апелляцию ответчика.

Решение районного суда вступило в законную силу.