В Калужской области водитель «Газели» сбил пятилетнюю девочку на переходе

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на перекрестке улиц Коммунистической и Сосунова в Жиздре днем во вторник, 8 декабря, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 16:10 малышка вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому переходу. 41-летний водитель «Газели» в это время поворачивал с Коммунистической и не пропустил пешеходов.

У девочки зафиксированы различные травмы.

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