В Калужской области водитель «Тойоты» сбил двоих дорожных рабочих

Как мы уже сообщали, ДТП со сбитыми пешеходами произошло в Малоярославецком районе Калужской области днем 8 декабря. Утром в среду в региональном УГИБДД рассказали подробнее об этом происшествии.

По предварительным данным, около 16:00 рядом с Ерденево 32-летний водитель «Тойота Королла» ехал в сторону Калуги, не справился с управлением и врезался в блоки ограждения. После этого машина сбила двоих дорожных рабочих – 20 и 39 лет.

У пострадавших мужчин зафиксированы различные травмы.

Фото с места ДТП.