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На улице Герцена в Калуге из-под земли забил гейзер с горячей водой

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 02.12.2020 16:29 0 1178
На улице Герцена в Калуге из-под земли забил гейзер с горячей водой

Около 10:30 утра в среду, 2 декабря, на улице Герцена в Калуге из-под земли забил гейзер с горячей водой. Как сообщают очевидцы, вода поднималась на высоту около четырех метров.

Примерно в 11:30 воду перекрыли аварийные службы.

- По информации МУП «Калугатеплосеть», произошла аварийная ситуация на сетях отопления, - комментируют ситуацию в городской управе Калуги. - Для устранения аварии было перекрыто два многоквартирных жилых дома по отоплению.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Гейзер Калуга Герцена авария жкх

Ремонтные работы на Герцена еще продолжаются.

На месте сейчас работает аварийная бригада. Вокруг колодца раскопали яму. Специалисты сваривают металлические трубы. Когда именно завершатся ремонтные работы, пока не сообщается.

Гейзер Калуга Герцена авария жкх

Судя по всему, прорвало эту металлическую трубу.

Гейзер Калуга Герцена авария жкх

Попавшая на деревья вода быстро замерзла.

Попавшая на деревья вода быстро замерзла.

В предыдущий раз, напомним, похожая ситуация возникла в Калуге на улице Московской при ремонте дороги. Тогда грузовик зацепил колодезную плиту, которая упала и повредила водонапорный кран. Тогда, правда, окрестности поливало холодной водой.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 02.12.2020 16:29 0 1178
Тэги: происшествие жкх вода
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