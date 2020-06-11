Стало известно, почему забил фонтан на улице Московской

Как мы рассказывали, в среду, 10 июня, в Калуге на улице Московской из земли забил фонтан.

Ликвидировать утечку удалось через полтора часа. Водоканалу пришлось на время оставить без воды жителей одного из домов.

- На этом участке проходили работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона, - рассказала KP40 в четверг, 11 июня, директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Грузовик, гружёный асфальтом, сдавал назад к месту укладки асфальта и зацепил колодезную плиту. Плита провалилась. Она зацепила водонапорный кран, его прорвало.