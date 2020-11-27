Водитель МАН, протаранивший ПАЗ на повороте в Товарково, попал под следствие

Как мы уже писали, около 17:30 во вторник, 24 ноября, на 27 километре дороги Калуга – Медынь в Дзержинском районе Калужской области в районе деревни Акатово грузовик МАН протаранил пассажирский ПАЗ. В аварии пострадали 12 человек.

Нашей редакции предоставили запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал момент ДТП. Удар был такой силы, что два человека, сидевших на заднем сиденье ПАЗа, вылетели через заднюю багажную дверь прямо на дорогу.

5 пассажиров автобуса госпитализировали с различными травмами.

- В следственном подразделении ОМВД России по Дзержинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает сегодня, 27 ноября, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Водители-участники ДТП были направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Результат отрицательный.

Водителю МАНа грозит заключение сроком до 2 лет.