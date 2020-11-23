В Калужской области нашли живой пропавшую 44-летнюю женщину

В понедельник, 23 ноября, в Калужской области нашли живой 44-летнюю женщину, которая пропала 11 ноября. Ее искали в Калуге и Кондрово. Сейчас с женщиной все в порядке, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Где пропавшая находилась последние две недели, не сообщается.

В то же время в Калужской области продолжаются поиски четверых мужчин: Сергея Куртенкова, Владимира Лукина, Григория Зайцева и Александра Мухина.

Тем временем

63-летняя калужанка пострадала в аварии с оленем. Подробности.