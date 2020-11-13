В Калуге пропала 44-летняя женщина

В Калуге пропала 44-летняя Марина ШИПОВСКАЯ, сообщает в пятницу, 13 ноября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». О ней нет вестей с 11 ноября. Женщина может находиться также в Кондрово. Волонтеры опубликовали приметы пропавшей.

Приметы:

Рост – 160 см,

Плотного телосложения,

Темно-каштановые волосы,

Зеленые глаза,

Черная куртка, голубые джинсы, черные сапоги,

Белая женская сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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