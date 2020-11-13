В Калуге 24-летняя девушка убила парня за покупку спиртного

В среду, 11 ноября, в квартире одного из домов на улице Огарева в Калуге обнаружено тело 24-летнего мужчины, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

По подозрению в убийстве задержана девушка этого человека. Они вместе жили в этой квартире.

- В ночь на 11 ноября в ходе конфликта девушка нанесла мужчине три колото-резаных смертельных ранения, - рассказали свою версию следователи. - По предварительным данным, конфликт возник из-за того, что большую часть заработной платы мужчина потратил на спиртное.

Подозреваемая задержана. По статье «Убийство» ей грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела сейчас продолажается.

Тем временем

На улице Степана Разина в Калуге площадка крыльца у входа в аптеку провалилась, когда на нее зашла женщина. Прокуратура проводит проверку. Подробности.