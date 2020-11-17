В Калуге два человека пострадали в массовом ДТП на улице Набережной

Около 10:30 утра в понедельник, 16 ноября, на улице Набережной в Калуге на повороте в сторону Воробьевской переправы столкнулись три автомобиля, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Сузуки Лиана» выезжала со второстепенной дороги под знак «Въезд запрещен» и столкнулась с грузовой «Газелью», которая двигалась со стороны Гагаринской развязки. После этого в «Газель» врезался «Хендай Акцент».

Различные травмы в ДТП получили женщина-водитель «Сузуки» и 86-летний пассажир «Газели». Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП на улице Набережной в Калуге 16 ноября 2020 года.

По сообщению полиции, предполагаемая виновница поехала здесь левее - под запрещающий знак.

Тем временем

На двух участках подъездной дороги к Калуге от Киевской трассы снизят разрешенную скорость с 20 ноября. Подробности.