В массовом ДТП под Калугой погиб мужчина, пострадали женщина и грудной ребенок

Около 12:40 в понедельник, 2 ноября, на 54 километре дороги Калуга – Медынь в районе деревни Михеево Медынского района произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, 37-летний водитель «Форд Мондео» выехал на встречную полосу и врезался в фуру МАН. После этого «Форд» отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с легковым «Фольксвагеном».

В результате ДТП погиб водитель «Форд». Ехавшие с ним женщина и шестимесячный ребенок получили различные травмы, сообщили KP40 в полиции.

Водители двух других машин за медицинской помощью не обращались.

На месте ДТП работают инспекторы. Выясняются точные обстоятельства и причины аварии.

У фуры минимальные повреждения.

Фото с места ДТП.

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