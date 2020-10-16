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В Калуге глухонемой провалился в котлован на тротуаре: как наказали коммунальщиков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.10.2020 12:56 2 814
В Калуге глухонемой провалился в котлован на тротуаре: как наказали коммунальщиков

Как мы уже рассказывали, осенью 2019 года на улице Фомушина в Калуге глухонемой велосипедист провалился в открытый котлован, который не оградили рабочие «Калугатеплосети».

В пятницу, 16 октября, калужское региональное управление Следственного комитета рассказало, как наказали виновных.

- 33-летний житель Калуги, являющийся инвалидом 2 группы, проезжал на велосипеде по одной из улиц микрорайона Правобережье и упал в котлован с находившимися там коммуникациями теплосети, - отмечают в СК. - Глухонемой мужчина не мог позвать на помощь, однако ему удалось выбраться самостоятельно и прийти домой. По делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что при падении мужчина получил переломы и другие телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему проведена операция и оказана иная необходимая помощь, здоровье потерпевшего было восстановлено.

Согласно результатам экспертизы, при проведении работ по ремонту теплосети были допущены нарушения техники безопасности. Ответственным за ее соблюдение был мастер участка, требования безопасности при выполнении данных работ им выполнены и проконтролированы не были.

Мастеру предъявили обвинение по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Расследование уголовного дела осложнял недуг потерпевшего, который не владел языком жестов, - подчеркивают в СК. - Мужчина понимал следователя по губам, а сам использовал символы и жесты, которые пришлось изучить и систематизировать следствию. Общение с потерпевшим записывалось на видео.

В ходе расследования мастер принес извинения потерпевшему, компенсировал причиненный ему вред и купил новый велосипед.

По ходатайству обвиняемого и следователя вынесено решение о прекращении уголовного преследования и назначения виновнику судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.10.2020 12:56 2 814
Тэги: происшествие жкх следственный комитет
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