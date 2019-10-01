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Глухонемой провалился в яму, оставленную коммунальщиками

01.10.2019 16:12 14 2199 Дмитрий Ивьев
Глухонемой провалился в яму, оставленную коммунальщиками

Калужские следователи возбудили уголовное дело по факту падения инвалида 2 группы в котлован, оставленный коммунальщиками на улице Фомушина. Фото опубликовали в ГТРК Калуга.

- 33-летний калужанин двигался на велосипеде и упал в котлован, образованный на месте проведения МУП «Калугатеплосеть» строительно-ремонтных работ, - рассказали во вторник, 1 октября, в прокуратуре Калужской области. - В результате падения здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

По предварительным данным, яма не была огорожена.

- Глухонемой мужчина не мог позвать на помощь, однако ему удалось выбраться самостоятельно и прийти домой, - отмечают в свою очередь в Следственном комитете России. - Пострадавший был доставлен в больницу, где ему проведена операция и оказана иная необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по ней – три года колонии.

Расследование взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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