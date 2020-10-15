В Калуге сбили 20-летнего мотоциклиста

Днём в среду, 14 октября, на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге столкнулись «Киа Рио» и мотоциклист на «Хонде». ДТП произошло примерно в 12:35.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летняя женщина за рулем «Киа» поворачивала налево на Тульскую и не пропустила мотоциклиста, который ехал по Степана Разина со стороны площади Победы.

Различные травмы получил 20-летний мотоциклист, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Отметим, что перекресток Тульской и Степана Разина – одно из самых аварийных мест в городе. Сейчас уже началась его реконструкция. Работы должны завершить до конца года.

Фото с места ДТП.