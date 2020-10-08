В Калуге женщина получила тяжелые травмы в маршрутке

В Калуге завершили расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП с маршрутным автобусом №29, сообщили в четверг, 8 октября, в УМВД по Калужской области. Авария произошла в декабре 2019 года.

По версии следствия, водитель автобуса двигался по улице Фомушина, его подрезал перестроившийся водитель какой-то другой неустановленной машины, и маршрутка врезалась в столб.

Изначально сообщалось, что травмы получили семь пассажиров микроавтобуса. Однако сейчас полиция говорит лишь об одной пострадавшей. У женщины зафиксированы тяжёлые травмы.

В ближайшее время начнётся суд.

Следствие считает, что водителя маршрутки кто-то подрезал.

Водителю маршрутки грозит до двух лет колонии по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Тем временем

В Калуге два человека пострадали в ДТП на улице Московской. Подробности.