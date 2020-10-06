В Калуге маршрутка попала в ДТП на Гагаринском мосту

Утром во вторник, 6 октября, на Гагаринском мосту в Калуге столкнулись маршрутка №29 и легковой автомобиль, сообщают подписчики группы «Дорожный патруль-Калуга».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию и врезался в легковушку. Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших.

Некоторое время движение в сторону центра было затруднено. Но к 9 утра участники ДТП разъехались.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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