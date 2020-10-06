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В Калуге маршрутка попала в ДТП на Гагаринском мосту

Дмитрий Ивьев , Фото: Дорожный патруль-Калуга
Опубликовано: 06.10.2020 09:03 5 1487
В Калуге маршрутка попала в ДТП на Гагаринском мосту

Утром во вторник, 6 октября, на Гагаринском мосту в Калуге столкнулись маршрутка №29 и легковой автомобиль, сообщают подписчики группы «Дорожный патруль-Калуга».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию и врезался в легковушку. Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших.

Некоторое время движение в сторону центра было затруднено. Но к 9 утра участники ДТП разъехались.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Тем временем

В Калуге воровали вещи из машин, не повреждая замки. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Дорожный патруль-Калуга
Опубликовано: 06.10.2020 09:03 5 1487
Тэги: дтп происшествие гибдд
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