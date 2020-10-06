В Калуге воровали вещи из машин, не повреждая замки

В Калуге водители подали в полицию несколько заявлений о кражах из салонов машин. При этом замки не имели никаких повреждений, отмечают во вторник, 6 октября, в УМВД по Калужской области.

Подозреваемым по делу проходит 26-летний мужчина. Его вычислили с помощью записей с камер видеонаблюдения.

- Мужчина, наблюдая за автомобилями, дожидался, пока владельцы припаркуют свое транспортное средство. Когда водитель выходил и закрывал автомашину, подозреваемый при помощи специального устройства блокировал сигнал, поступающий от включенной охранной сигнализации, в результате чего салон оставался незапертым, - пояснили в полиции. - После того, как ничего не подозревающий хозяин машины уходил по личным делам, фигурант проникал внутрь и забирал оставленные сумки с деньгами и иным имуществом.

На данный момент следствию известно о трёх подобных кражах. Ущерб оценивается в 15 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Расследование сейчас продолжается.