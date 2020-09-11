В Калуге лихач на «Фольксвагене» убил пассажира

Год назад, в сентябре 2019 года, на участке Тульского шоссе в черте Калуги на участке между улицей Генерала Попова и Гагаринским мостом произошло ДТП. «Фольксваген Поло» снёс ограждение и врезался в столб.

Как считает следствие, за рулём в пьяном виде находился 32-летний мужчина.

В УМВД по Калужской области 11 сентября сообщили, что водитель опасно вёл машину: он перестраивался из полосы в полосу, не включая поворотники, и в какой-то момент потерял управление. «Фольксваген» въехал в бордюр и ограждение, вошел в неуправляемый занос и на правой обочине врезался в столб, считают в полиции.

Пассажир этой машины спустя некоторое время скончался в больнице.

Предполагаемому виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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