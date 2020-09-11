В Калужской области четыре человека пострадали в массовом ДТП

Вечером в четверг, 10 сентября, ДТП с участием трёх автомобилей произошло на улице Ленина в Кондрово Дзержинского района Калужской области.

По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулём «Киа» поворачивала на перекрёстке налево и не уступила дорогу «Дэу». После этого «Дэу» отлетел в припаркованную «Шкоду».

Различные травмы получили водитель «Киа», 26-летний водитель «Дэу», 25-летний водитель «Шкоды» и 23-летняя пассажирка «Дэу», сообщает УГИБДД по Калужской области.

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