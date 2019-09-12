Лихач на «Фольксвагене» разбился рядом с мостом через Оку

Вечером в среду, 11 сентября, на Тульском шоссе в Калуге на участке между улицей Генерала Попова и Гагаринским мостом произошла авария.
По предварительной информации ГИБДД, 32-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался в сторону центра, не справился с управлением и врезался в столб. Автомобилист и пассажир легковушки с различными травмами попали в больницу.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с регистратора машины, ехавшей за разбившимся «Фольксвагеном». Судя по этим кадрам, водитель «Поло» опережал поток, постоянно перестраиваясь из полосы в полосу, и в какой-то момент машину занесло.
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