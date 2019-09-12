Лихач на «Фольксвагене» разбился рядом с мостом через Оку

Вечером в среду, 11 сентября, на Тульском шоссе в Калуге на участке между улицей Генерала Попова и Гагаринским мостом произошла авария.

По предварительной информации ГИБДД, 32-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался в сторону центра, не справился с управлением и врезался в столб. Автомобилист и пассажир легковушки с различными травмами попали в больницу.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с регистратора машины, ехавшей за разбившимся «Фольксвагеном». Судя по этим кадрам, водитель «Поло» опережал поток, постоянно перестраиваясь из полосы в полосу, и в какой-то момент машину занесло.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.