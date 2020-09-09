В Калужской области вор не смог вскрыть пять машин и сжёг их

Как мы уже рассказывали, в ночь на 5 сентября в Малоярославце на соседних улицах сгорели пять автомобилей. В среду, 9 сентября, УМВД по Калужской области сообщило, что это были поджоги. Задержан предполагаемый виновник.

Мужчине 24 года. По версии полиции, он пытался вскрыть машины, чтобы что-то из них украсть, но не смог ни разу это сделать. После этого мужчина поджигал автомобили.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - подчеркнули в УМВД. - На данный момент ему инкриминируется пять эпизодов противоправной деятельности. Расследование продолжается. Сумма причиненного ущерба устанавливается.