За ночь четыре машины сгорели на соседних улицах в Малоярославце

Сгоревшая машина на улице Кирова.
В ночь на субботу, 5 сентября, в Малоярославце сгорели четыре легковые машины, припаркованные на улицах города, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Около 2:00 с разницей в 15 минут загорелись «Жигули» на улице Кирова и микроавтобус на улице Садовой.
Спустя полтора часа спасателям поступили вызова ещё на два пожара. В Новотеатральном тупике горели «Жигули», на улице Григория Соколова – ещё одна легковушка.
Все эти улицы находятся рядом друг с другом.
Микроавтобус сгорел на улице Садовой.
Сгоревшие «Жигули» в Новотеатральном тупике.
Последствия пожара на улице Григория Соколова.
Причины пожаров пока не называются. Но в соцсетях жители Малоярославца пишут о поджогах.
В УМВД по Калужской области сообщили KP40, что по факту пожаров проводится проверка.