За ночь четыре машины сгорели на соседних улицах в Малоярославце

Сгоревшая машина на улице Кирова.

В ночь на субботу, 5 сентября, в Малоярославце сгорели четыре легковые машины, припаркованные на улицах города, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 2:00 с разницей в 15 минут загорелись «Жигули» на улице Кирова и микроавтобус на улице Садовой.

Спустя полтора часа спасателям поступили вызова ещё на два пожара. В Новотеатральном тупике горели «Жигули», на улице Григория Соколова – ещё одна легковушка.

Все эти улицы находятся рядом друг с другом.

Микроавтобус сгорел на улице Садовой.

Сгоревшие «Жигули» в Новотеатральном тупике.

Последствия пожара на улице Григория Соколова.

Причины пожаров пока не называются. Но в соцсетях жители Малоярославца пишут о поджогах.

В УМВД по Калужской области сообщили KP40, что по факту пожаров проводится проверка.