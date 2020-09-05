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За ночь четыре машины сгорели на соседних улицах в Малоярославце

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 05.09.2020 12:08 0 249
За ночь четыре машины сгорели на соседних улицах в Малоярославце

Сгоревшая машина на улице Кирова.

В ночь на субботу, 5 сентября, в Малоярославце сгорели четыре легковые машины, припаркованные на улицах города, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 2:00 с разницей в 15 минут загорелись «Жигули» на улице Кирова и микроавтобус на улице Садовой. 

Спустя полтора часа спасателям поступили вызова ещё на два пожара. В Новотеатральном тупике горели «Жигули», на улице Григория Соколова – ещё одна легковушка.

Все эти улицы находятся рядом друг с другом.

пожар микроавтобус Малоярославец

Микроавтобус сгорел на улице Садовой.

пожар Малоярославец Жигули

Сгоревшие «Жигули» в Новотеатральном тупике.

пожар Калужская область МалоярославецПоследствия пожара на улице Григория Соколова.

Причины пожаров пока не называются. Но в соцсетях жители Малоярославца пишут о поджогах.

В УМВД по Калужской области сообщили KP40, что по факту пожаров проводится проверка. 

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 05.09.2020 12:08 0 249
Тэги: происшествие пожар
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