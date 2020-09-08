$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Калужской области в отделении почты подожгли банкомат

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.09.2020 11:22 1 721
В Калужской области в отделении почты подожгли банкомат

В ночь на вторник, 8 сентября, на улице 50 лет Победы в посёлке Воротынск Бабынинского района Калужской области в отделении почты произошёл пожар.

По предварительным данным ГУ МЧС по Калужской области, кто-то поджег банкомат.

В помещении закопчены стены, потолок. Повреждены товары на полках. Никто из людей не пострадал.

В УМВД по Калужской области рассказали KP40, что около трёх часов ночи сработала сигнализация. Из банкомата ничего не похищено. Сейчас проводится проверка.

Пожар банкомат Калужская область

По предварительным данным, преступникам не удалось вскрыть банкомат.

Свой официальный комментарий предоставили также в УФПС Калужской области:

- УФПС Калужской области оказывает все необходимое содействие в выяснении причин происшествия. В результате возгорания никто из сотрудников не пострадал. В настоящее время устанавливается причиненный материальный ущерб. Инцидент не отразится на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. На время ремонта отделения обслуживание жителей будет проводиться в соседнем клиентском зале в соответствии с текущим режимом работы.

Тем временем

В центре Калуги мужчина размахивал ножом: вынесен приговор. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.09.2020 11:22 1 721
Тэги: происшествие почта полиция мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»
Private Banking ВТБ признан лучшим в России
ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
Ресторан современной европейской кухни Банкет-Холл «Эль-Гуна»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Новинки смартфонов 2020 — которые ожидаются и есть в продаже
Как избавиться от хлама и вывезти мусор из квартиры
Оборудование для борьбы с коронавирусом

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru