В Калужской области в отделении почты подожгли банкомат

В ночь на вторник, 8 сентября, на улице 50 лет Победы в посёлке Воротынск Бабынинского района Калужской области в отделении почты произошёл пожар.

По предварительным данным ГУ МЧС по Калужской области, кто-то поджег банкомат.

В помещении закопчены стены, потолок. Повреждены товары на полках. Никто из людей не пострадал.

В УМВД по Калужской области рассказали KP40, что около трёх часов ночи сработала сигнализация. Из банкомата ничего не похищено. Сейчас проводится проверка.

По предварительным данным, преступникам не удалось вскрыть банкомат.

Свой официальный комментарий предоставили также в УФПС Калужской области:

- УФПС Калужской области оказывает все необходимое содействие в выяснении причин происшествия. В результате возгорания никто из сотрудников не пострадал. В настоящее время устанавливается причиненный материальный ущерб. Инцидент не отразится на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. На время ремонта отделения обслуживание жителей будет проводиться в соседнем клиентском зале в соответствии с текущим режимом работы.

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