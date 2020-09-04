В Калужской области два человека погибли в лобовом ДТП

Около 10 утра в Бабынинском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» лоб в лоб столкнулись легковые «Мерседес» и «Тойота Камри». Фото опубликовали в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным УМВД по Калужской области, на встречную полосу выехал 53-летний водитель «Мерседеса». В аварии погибли два пассажира «Тойоты», водитель этой машины получил различные травмы и доставлен в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Устанавливается точная информация по данной трагедии.

UPD. Стали известны подробности. Погибли две женщины.

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