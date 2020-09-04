В Калужской области нашли мёртвым пропавшего мужчину

В четверг, 3 сентября, в Перемышльском районе в лесу нашли тело 66-летнего мужчины, которого искали с 30 августа.

Как мы уже рассказывали, он ушёл собирать грибы в деревне Лучкино и пропал.

В УМВД по Калужской области отмечают, что, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

На данный момент в Обнинске продолжаются поиски 56-летнего мужчины, в Товарково – 88-летней женщины, в Калуге – 52-летнего и 78-летнего мужчин. Все они пропали за последнюю неделю.