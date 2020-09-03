Пожар десятилетия произошёл в Калуге: наш фоторепортаж

Около 12 часов в четверг, 3 сентября, на улице Карла Либкнехта в Калуге загорелась кровля пятиэтажного офисного здания.

Огонь тушили почти четыре часа. Около 15:00 ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что пожар локализован, а в 15:45 – что потушен. На место выезжали 69 сотрудников МЧС.

Причина пожара пока называется предварительная – сварщики проводили работы на чердаке и неосторожно обращались с огнём.

Из одной точки огонь быстро распространился на всю кровлю. Полыхало более 2000 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал. Сотрудники офисного центра сами вышли из здания, когда начался пожар.

Дым был виден из разных районов города. В центре долгое время ощущался запах гари.

Какой ущерб нанесен зданию, пока не сообщается. Нет и информации, как скоро смогут восстановить свою работу компании-арендаторы.

Отметим, что такого крупного пожара не было в Калуге уже многие годы. По всей видимости, предыдущее ЧП такого же масштаба – пожар в общежитии пединститута на улице Кутузова в нулевые годы.

Пожарным пришлось тяжело. Наверху было очень жарко. Когда спасатели спускались, они пили воду литрами.