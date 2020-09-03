Названа причина крупного пожара в офисном центре в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 12:00 в четверг, 3 сентября на улице Карла Либкнехта в Калуге загорелась кровля офисного центра.

Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Калужской области на 15:15, пожар локализован, спасатели продолжают проливку здания.

Работники офисного здания вышли на улицу самостоятельно. Никто не пострадал, говорят в МЧС.

Также спасатели сообщили нам, что причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём при проведении электросварочных работ на чердаке.

Движение по улице Карла Либкнехта полностью перекрыто. В данный момент спасатели продолжают проливку здания.