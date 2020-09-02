Крупный пожар в Калуге: полыхает крыша офисного центра

В четверг, 3 сентября, на улице Карла Либкнехта в Калуге загорелась кровля большого офисного центра.

На месте работают спасатели. По сообщению очевидцев, движение по улице Либкнехта перекрыто

- Горит кровля, на месте работают 12 единиц техники, - сообщили предварительные данные в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара пока не сообщаются.

На крыше виден открытый огонь.

Сотрудники МЧС тушат огонь из люльки.

Спасателям приходится работать в тяжёлых условиях.

Движение по улице Карла Либкнехта в Калуге перекрыто. Пробки наблюдаются на Ленина, Грабцевском шоссе и Баррикад.

В соцсетях калужане пишут, что в этой части города ощущается сильный запах гари.

Вид с площади Победы.

Вид с улицы Луначарского.

Видео наших читателей:

По нашей информации, из горящего офисного здания люди вышли самостоятельно, эвакуация не потребовалась. МЧС пока не даёт официальных данных.

Площадь пожара, по нашим данным, превысила 2000 квадратных метров. Информация будет уточняться.

Место пожара в 14:10 3 сентября.

UPD. МЧС локализовало пожар в крупном офисном центре в Калуге.

UPD2. Названа причина крупного пожара в офисном центре в Калуге.