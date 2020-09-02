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Крупный пожар в Калуге: полыхает крыша офисного центра

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: Дорожный патруль-Калуга, читатели KP40.
Опубликовано: 03.09.2020 12:51 14 11222

В четверг, 3 сентября, на улице Карла Либкнехта в Калуге загорелась кровля большого офисного центра.

На месте работают спасатели. По сообщению очевидцев, движение по улице Либкнехта перекрыто

- Горит кровля, на месте работают 12 единиц техники, - сообщили предварительные данные в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара пока не сообщаются.

Пожар Калуга офисный центр Карла Либкнехта

На крыше виден открытый огонь.

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Пожар в Калуге Карла Либкнехта

Сотрудники МЧС тушат огонь из люльки.

Пожар в Калуге Карла Либкнехта

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Спасателям приходится работать в тяжёлых условиях.

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Калуга пожар Карла Либкнехта

Движение по улице Карла Либкнехта в Калуге перекрыто. Пробки наблюдаются на Ленина, Грабцевском шоссе и Баррикад.

Пожар в Калуге Карла Либкнехта

В соцсетях калужане пишут, что в этой части города ощущается сильный запах гари.

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Вид с площади Победы.

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Вид с улицы Луначарского.

Видео наших читателей:

Пожар в Калуге Карла Либкнехта

Пожар в Калуге Карла Либкнехта

По нашей информации, из горящего офисного здания люди вышли самостоятельно, эвакуация не потребовалась. МЧС пока не даёт официальных данных.

Площадь пожара, по нашим данным, превысила 2000 квадратных метров. Информация будет уточняться.

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Пожар Калуга Карла Либкнехта

Место пожара в 14:10 3 сентября.

UPD. МЧС локализовало пожар в крупном офисном центре в Калуге.

UPD2. Названа причина крупного пожара в офисном центре в Калуге.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: Дорожный патруль-Калуга, читатели KP40.
Опубликовано: 03.09.2020 12:51 14 11222
Тэги: происшествие пожар мчс видео
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