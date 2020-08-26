В Калужской области женщина избила ребёнка на улице

Вечером во вторник, 25 августа, конфликт между женщиной и подростком произошёл в городе Белоусово Жуковского района, сообщает 26 августа прокуратура Калужской области.

- Между несовершеннолетней девочкой и взрослой женщиной произошел конфликт, в ходе которого последняя подвергла ребенка избиению, - говорят в прокуратуре. - Личность женщины оперативно установлена.

По данному инциденту сейчас проводится проверка.

- Сын этой женщины начал кидаться в нас камнями, дело дошло до разговора с его матерью, - рассказал в соцсетях один из очевидцев. - В итоге та назвала нас всех шлюхами, зарядила пострадавшей пакетом по лицу.

Тем временем

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