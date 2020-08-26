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В Калуге мужчина освободился из колонии и тут же пошёл грабить

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2020 11:52 5 973
В Калуге мужчина освободился из колонии и тут же пошёл грабить

В Калуге 32-летнего мужчину подозревают в грабежах. При этом он только накануне освободился из колонии.

- В одном из торговых центров, расположенных на улице Кирова, данный гражданин напал на женщину, хотел сорвать цепочку, но её на шее дамы не оказалось, - рассказали 26 августа в УМВД по Калужской области. - Тогда он попытался вырвать у потерпевшей из рук сумку, но женщина стала громко кричать, что спугнуло злоумышленника, и он убежал. Буквально через 40 минут уже на улице Ленина подозреваемый попытался ограбить другую калужанку, сорвал у нее с шеи цепочку, но женщине удалось схватиться за ювелирное изделие, в результате фигурант остался ни с чем.

После этого в продуктовом магазине на улице Билибина мужчина заметил женщину, которая расплачивалась за товар. Он внезапно подбежал к ней, выхватил 2 тысячи рублей и скрылся.

Вскоре предполагаемого преступника задержали.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Расследование продолжается.

Тем временем

В Калужской области 11-летняя девочка попала под колёса «Тойоты». Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2020 11:52 5 973
Тэги: криминал полиция
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