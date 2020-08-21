В Калуге 69-летний велосипедист попал под колёса «Фольксвагена»

В пятницу, 21 августа, стали известны подробности о ДТП на Правом берегу в Калуге, которое произошло накануне. Там пострадал велосипедист.

По предварительным данным, около 12:15 28-летняя женщина за рулём «Фольксвагена» ехала по Генерала Попова, поворачивала направо и не уступила дорогу велосипедисту, пересекающему проезжую часть.

Различные травмы получил 69-летний велосипедист, сообщает УГИБДД по Калужской области.

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