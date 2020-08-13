В Калужской области утонул 37-летний мужчина

В среду, 12 августа, в деревне Камельгино Дзержинского района Калужской области в Угре нашли тело 37-летнего мужчины.

- По предварительным данным, мужчина распивал спиртное в компании друзей на берегу реки Угра. Он решил искупаться, но, не справившись с течением, ушел под воду, - рассказали 13 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Друзья безуспешно пытались его спасти.

Следственный комитет проводит проверку.

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