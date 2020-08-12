На трассе М3 «Украина» грузовик перевернуло песком

Вечером во вторник, 11 августа, ДТП с участием двух грузовиком произошло на трассе М3 «Украина» в Боровском районе Калужской области.

По предварительным данным, около 20:20 в сторону Калуги по правой полосе ехал 26-летний водитель на грузовике «Ивеко». По какой-то причине он не справился с управлением, и большегруз лёг на бок. Из кузова посыпался песок, и этим потоком перевернуло встречный грузовик «Скания, который перевозил щебень.

Различные травмы получил водитель «Ивеко», сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Дорогу засыпало песком и щебнем.

Это фото сделано уже после того, как проезжую часть очистили.

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