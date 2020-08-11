Девушку на электросамокате сбили в Калужской области

Вечером в понедельник, 10 августа, на проспекте Маркса в Обнинске в ДТП пострадала 28-летняя девушка.

По предварительным данным, примерно в 20:05 она переезжала дорогу на электросамокате по переходу, и её сбил водитель «Рено».

Как отмечают в управлении ГИБДД по Калужской области, личность автомобилиста пока не установлена. Вероятно, он скрылся с места ДТП.

У пострадавшей жительницы Обнинска зафиксированы различные травмы, говорят в полиции.

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