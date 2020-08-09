В Калужской области разбился лёгкомоторный самолёт, погиб пилот

Днём в воскресенье, 9 августа, под Калугой совершил жёсткую посадку лёгкомоторный самолет. В результате этого инцидента погиб пилот воздушного судна, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Это происшествие подтверждаем, - прокомментировали KP40 в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Подробности будут попозже, следователь выехал на место. Один человек погиб.

В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что сообщение о крушении самолёта поступило в 14:34. Инцидент произошёл в Малоярославецком районе на посадочной площадке «Кудиново». Министертво опубликовало фото с места крушения самолёта в Калужской области.

Ранее подобный случай произошёл в Калужской области в 2009 году, когда разбился спортивный самолёт. Погибли чемпионка Европы, призер чемпионатов мира по самолетному спорту, пилот-инструктор Светлана Федоренко и курсант Ульяновского авиационного института Антон Хачковский.

UPD. Следственный комитет назвал причины крушения самолёта в Калужской области.

UPD2. Опубликовано видео крушения самолёта в Калужской области.