Следственный комитет назвал причины крушения самолёта в Калужской области

Как мы уже рассказывали, днём в воскресенье, 9 августа, в Малоярославецком районе Калужской области в районе аэродрома Кудиново в результате жёсткой посадки разбился лёгкомоторный самолёт. Погиб пилот.

В управлении Следственного комитета по Калужской области назвали предварительные причины инцидента. По версии следователей, 53-летний пилот не справился с управлением при выполнении пилотажной фигуры «бочка», и произошло падение самолета.

Пилоту было 53 года. Он из Москвы. Этот полёт его друг снимал на видео, чтобы в дальнейшем продать самолёт.

- Следователи и криминалисты регионального управления СК России опрашивают работников аэродрома, очевидцев происшествия, - говорится в сообщении ведомства. - Проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Дальнейшее проведение проверочных мероприятий и принятие процессуального решения будут осуществляться следователями Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото с места падения самолёта в Калужской области.

UPD. Опубликовано видео крушения самолёта в Калужской области.