В Калуге квартира полыхала на улице Кубяка

В ночь на субботу, 8 августа, на улице Кубяка в Калуге загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар начался около часа ночи. На место выезжали четыре бригады спасателей.

К счастью, огонь удалось быстро потушить. Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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