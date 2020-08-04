В Калужской области мотоциклист протаранил «Форд»

Вечером в понедельник, 3 августа, в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района столкнулись мотоцикл «Стелс» и легковой автомобиль «Форд». ДТП произошло около 20:10.

По предварительным данным, 30-летний мотоциклист двигался со стороны дороги Калуга - Медынь, вылетел на встречную полосу и врезался в машину. За рулём «Форда» находился 20-летний парень.

Различные травмы в ДТП получил водитель мотоцикла, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Полиция сообщает, что мотоциклист выехал на встречную полосу.

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