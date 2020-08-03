В Калужской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

Как мы уже рассказывали, 29 июня в Обнинске на стройке погиб 59-летний каменщик.

В понедельник, 3 августа, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведение строительных работ».

- Мужчина принимал газобетонные блоки, доставленные крановщиком на 9 этаж, - пояснили в СК. - В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, а именно при осуществлении подачи и принятия строительного материала на выносной площадке, каменщик упал с высоты девятого этажа на придомовую территорию строительного объекта и погиб на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчина упал с 9 этажа.

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