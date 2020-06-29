На стройке в Обнинске погиб 59-летний каменщик

Блоки, которые рассыпались при распаковке.

Утром в понедельник, 29 июня, на стройке многоквартирного дома на улице Курчатова в Обнинске с высоты 9 этажа выпал 59-летний каменщик. Мужчина скончался на месте, сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Погибший каменщик находился на строительной площадке на высоте 9 этажа и выполнял работы по выгрузке стройматериалов с выносной площадки, - отмечают в СК. - Мужчина разрезал полиэтилен, в который были упакованы пеноблоки, в результате пеноблоки рассыпались и вытолкнули работника за ограждение выносной площадки.

Следователи проводят проверку, изъяты учредительные документы и журналы инструктажей. По имеющейся информации, погибший является гражданином Таджикистана. Жил и работал в России он легально.

Рабочий упал с 9 этажа.

Эту уже не первый трагический случай на стройках Калужской области. В апреле в Обнинске погиб 52-летний каменщик. В прошлом году 37-летний мужчина скончался на стройплощадке в Калуге.