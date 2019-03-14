Рабочий погиб на стройплощадке в Калуге

В Калуге на строительной площадке, расположенной на Тульском шоссе, погиб 37-летний мужчина. В четверг, 14 марта, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В свою рабочую смену он производил работы по укладке песка на дно траншеи, предназначенной для укладки канализационной системы, – говорят следователи. - При этом одна из стен траншеи, не оборудованная укреплениями, от тяжести собственного веса обрушилась на работника. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Проверка по этому делу продолжается. Следователи изъяли документацию по охране труда и выясняют все обстоятельства происшествия.

UPD. В результате обвала грунта пострадал ещё один человек. У мужчины сломана нога.

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