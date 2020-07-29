Пешехода сбили в Боровском районе

Днём во вторник, 28 июля, на дороге между трассой А108 и деревней Лапшинка в Боровском районе сбили пешехода.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек перебегал проезжую часть рядом с переходом, а 34-летний водитель «Дэу» не успел вовремя остановиться.

У пострадавшего пешехода зафиксированы различные травмы, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

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