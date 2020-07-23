Ещё одного мотоциклиста сбили в Калуге

Около 16:40 в среду, 22 июля, на перекрёстке улиц Зеленой и Никитиной в Калуге столкнулись машина и мотоцикл.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулём «Хендая» двигался по Зелёной и не уступил дорогу мотоциклисту на «Мотоленде».

Различные травмы получил 23-летний водитель мотоцикла, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Днём ранее, напомним, авария с участием мотоциклиста произошла в Калуге на перекрёстке улиц Луначарского и Первомайской. Там байкеру не уступил дорогу водитель «Фольксвагена».

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