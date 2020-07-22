В Калуге мотоциклиста сбили на новом асфальте

Вечером во вторник, 21 июля, на улице Луначарского в Калуге столкнулись легковой «Фольксваген» и мотоцикл «Сузуки».

По предварительным данным, 44-летний водитель машины ехал по Первомайской и при повороте направо на Луначарского не пропустил мотоциклиста.

Различные травмы получил 34-летний водитель «Сузуки», рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Отметим, что на улице Луначарского только на прошлой неделе уложили новый асфальт. Теперь многие водители любят там погонять.

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