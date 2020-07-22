Два ребёнка пострадали в жуткой аварии на трассе М3 «Украина»

Днём во вторник, 21 июля, в Думиничском районе Калужской области на трассе М3 «Украина» столкнулись легковой «Шевроле» и грузовик «МАН».

37-летняя женщина за рулём легковушки ехала со стороны Калуги в сторону Брянска. По предварительным данным УГИБДД по Калужской области, она «допустила движение по обочине, не справилась с управлением, потеряла контроль над транспортным средством, в результате неуправляемого заноса выехала на встречку и столкнулась с грузовиком МАН».

Различные травмы получили водитель «Шевроле» и две девочки из этой машины – 10 и 14 лет.

Фото ГИБДД с места ДТП.

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