В Обнинске ребёнок выпал из окна и погиб: что грозит матери

Фото с места происшествия.

В Обнинске завершено расследование уголовного дела по факту смерти годовалого мальчика, выпавшего из окна. В среду, 22 июля, об этом сообщили KP40 в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Обвиняемой по делу проходит 26-летняя мать погибшего мальчика. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Трагический случай произошёл 18 апреля 2020 года.

- Женщина оставила без присмотра двух малолетних детей - девочку в возрасте 2,5 лет и годовалого мальчика в комнате общежития, расположенной на 8 этаже, - отмечают в СК. - При этом ранее женщина и её супруг уже пресекали действия сына, который залезал на подоконник и самостоятельно открывал окно. 18 апреля днем женщина вышла из комнаты, в это время её сын залез на подоконник, открыл окно и упал, ударившись о кондиционер, расположенный на стене дома, и о землю. От полученных переломов и других телесных повреждений мальчик скончался на месте.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Тем временем

Дистанционно или за партой: как начнётся учебный год в школах Калуги. Подробности.