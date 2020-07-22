$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Обнинске ребёнок выпал из окна и погиб: что грозит матери

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2020 10:10 2 2096
В Обнинске ребёнок выпал из окна и погиб: что грозит матери

Фото с места происшествия.

В Обнинске завершено расследование уголовного дела по факту смерти годовалого мальчика, выпавшего из окна. В среду, 22 июля, об этом сообщили KP40 в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Обвиняемой по делу проходит 26-летняя мать погибшего мальчика. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Трагический случай произошёл 18 апреля 2020 года.

- Женщина оставила без присмотра двух малолетних детей - девочку в возрасте 2,5 лет и годовалого мальчика в комнате общежития, расположенной на 8 этаже, - отмечают в СК. - При этом ранее женщина и её супруг уже пресекали действия сына, который залезал на подоконник и самостоятельно открывал окно. 18 апреля днем женщина вышла из комнаты, в это время её сын залез на подоконник, открыл окно и упал, ударившись о кондиционер, расположенный на стене дома, и о землю. От полученных переломов и других телесных повреждений мальчик скончался на месте.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Тем временем

Дистанционно или за партой: как начнётся учебный год в школах Калуги. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2020 10:10 2 2096
Тэги: дети происшествие следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
«Ростелеком» установил свыше пяти тысяч умных приборов учета в жилых домах Калуги и Обнинска
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Простыни от производителя
Для чего проводятся профосмотры
Общественная деятельность Вячеслава Моше Кантора

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru