В Калужской области ребёнок пострадал в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Вечером в среду, 22 июля, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска столкнулись четыре машины. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулём микроавтобуса «Фиат» двигался со стороны Калуги, проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Хендай». Эта машина выезжала на трассу со стороны СНТ «Кварц».

После этого «Фиат» и «Хендай» врезались в «Хонду» и «БМВ», которые остановились на перекрёстке.

Различные травмы в аварии получили 32-летняя женщина, управлявшая «Хендаем», и её двухлетний сын, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Тем временем

В Калуге без предупреждения перекрыли улицу. Водители и дорожники устроили битву за ограждение. Публикуем видео.