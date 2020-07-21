В Калужской области женщина разбилась на «Тойоте»

Вечером в понедельник, 20 июля, ДТП произошло на дороге Ферзиково – Сугоново в районе деревни Аристово.
По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулём «Тойоты» не справилась с управлением, и машина вылетела в кювет.
Различные травмы получила сама автомобилистка, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.
Фото с места ДТП в Ферзиковском районе.
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