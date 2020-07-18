Стало известно, почему эвакуировали ТЦ «XXI век»

Как мы писали, вчера в районе 18 часов были эвакуированы все сотрудники и посетители ТЦ «XXI век» на улице Кирова в Калуге.
Как сообщили сегодня, 18 июля, в УМВД по Калужской области, вчера на номер «112» поступил звонок. По версии полиции, звонил местный житель, который сообщил об угрозе посетителям торгового центра.
В ходе комплексного обследования здания, проведенного сотрудниками правоохранительных органов и представителями оперативных служб, информация не подтвердилась.
- Следственным подразделением УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, - рассказали КП40 в полиции.
В ближайшее время звонившему предстоит объяснить мотивы своего поступка.