В Калуге эвакуировали ТЦ «XXI век»

Сегодня, 17 июля, около 18 часов в Калуге эвакуировали торговый центр «XXI век».

Посетителей и сотрудников расположенных в нем магазинов и кафе вывели на улицу.

У входа в здание дежурят сотрудники полиции. Проезд по улице Кирова на участке у ТЦ перекрыт.